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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaşlı çift evlerinin bahçesinde ölü bulundu

Yaşlı çift evlerinin bahçesinde ölü bulundu

olay yerinden detay

Polis Aracı Polis Polis Ekipleri Yaşlı Çift Trol 

-polis aracından detay
-yaşlı çiftin oğlunun ağlaması
-vatandaşlardan detay
-bahçeden detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de yaşlı çift evlerinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Mehmet K. ve eşi Zeynep K.'yı kontrole giden yakınları, yaşlı çifti evin bahçesinde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi ve polis ekiplerine haber verdi. Acı haberin duyulması üzerine yaşlı çiftin yakınları ve komşuları evin önünde beklerken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çiftin ölü bulunduğu bahçede inceleme başlattı. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlattı.
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