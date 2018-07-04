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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı annenin darp edilmesinde mahkemeden flaş karar

Yaşlı annenin darp edilmesinde mahkemeden flaş karar

ARŞİV

Yaşlı Kadın Kamera Irak 

-Annenin görüntüsü

( İZMİR )-Yaşlı kadının 3 çocuğundan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İZMİR

- İzmir Bayraklı’da geçtiğimiz günlerde oğlu tarafından darp edildiği kameralara yansıyan yaşlı kadının 3 çocuğundan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anneleri Güher Toprak’ı darp ettikleri iddiasıyla gözaltın alınan çocukları R.T, M.T. ve L.T'nin akıbeti belli oldu. ‘Kasten yaralamak ve kötü muamele’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen üç şüpheliden R.T. ve M.T. tutuklanırken, L.T. serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde çıkan kamera kayıtlarında oğlu R.T.’nin annesi Güher Toprak’ı darp ettiği tespit edilmişti. Olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, olayın soruşturulması için talimat vermiş ve Güher Toprak huzurevine nakledilmişti.
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