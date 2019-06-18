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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yaşlı Alman vatandaşları, 'Alman Kriminal Polisiyiz' diye dolandırdılar

Yaşlı Alman vatandaşları, 'Alman Kriminal Polisiyiz' diye dolandırdılar

Şüphelilerin çıkartılışı

Tutuklama Kararı Akalan Diana 

-Araçlara bindirilişi
-Emniyet detay

( ANTALYA ) -- Şüphelilerin Alman vatandaşların ev adreslerine Almanca düzenledikleri sahte iddianameler gönderdikleri ve bu yöntemle 3 müştekiden 103 bin Euro dolandırdıkları belirtildi- Şüpheliler, evlerine düzenlenen 'Işık Söndü' isimli eş zamanlı operasyonla yakalandı ANTALYA

- Antalya’da kendilerini Alman Kriminal Polisi olarak tanıtıp, yaşlı Alman vatandaşları 103 bin Euro dolandırdığı iddia edilen biri kadın 4 kişi ‘Işık söndü’ adlı eş zamanlı operasyonla yakalandı. Almanya’da yalnız yaşayan yaşlı Alman vatandaşların, kendilerini Alman Kriminal Polisi diye tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalara başladı.
Şahısların ikametgahlarını belirleyen ekipler, bugün ‘Işık Söndü’ adlı eş zamanlı operasyonla şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, E. M. isimli kadın şüpheli ile Y.I., B. Ö. ve A. B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Sahte iddianame düzenleyip ev adreslerine göndermişler Yapılan incelemelerde, şahısların yaşlı Alman vatandaşları arayarak kendilerini Alman Kriminal Polisi olarak tanıttıktan sonra müştekilere haklarında tutuklama kararının çıktığını, verdikleri hesap numaralarına para yatırmamaları halindeyse yakalama işlemini gerçekleştireceklerini söyledikleri tespit edildi. Şahısların ayrıca evlerinde yapılan aramalarda, Alman vatandaşların ev adreslerine Almanca düzenledikleri sahte iddianameler gönderdikleri ve bu yöntemle 3 müştekiden 103 bin Euro dolandırdıkları belirtildi. Daha öncede benzer suçlardan cezaevine girdikleri tespit edilen şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (SM-
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