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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı adamın minibüste yaşam mücadelesi veriyor

Yaşlı adamın minibüste yaşam mücadelesi veriyor

Mehmet Türk'ün kilim üzerinde yatması

Yaşam Mücadelesi Harabe 

-Boş bir evde uyuması
-Bir minibüste oturması
-Minibüsten genel ve detay
-Türk ile röp
-Türk'ün yemek yemesi
-Genel ve detay görüntü

( ADANA -ÖZEL-HD)- Adana'da 65 yaşındaki Mehmet Türk, kimsesi olmadığı için yıllardır harabe evlerde yaşarken son yıllarda bir minibüsü kendine mesken etti ADANA

- Adana'da 65 yaşındaki Mehmet Türk, kimsesi olmadığı için yıllardır harabe evlerde yaşarken son yıllarda bir minibüsü kendine mesken etti. Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde minibüste yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Türk görenlerin yüreğini sızlatıyor. 10 yıldır sokaklarda yaşayan Türk, daha önce harabe evlerde betonun üzerine serdiği kilimde yattı. Son günlerde ise atıl durumdaki bir minibüste yaşayan Türk, çevredeki esnafın yardımlarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. "Mecbur olduğum için burada yaşıyorum" Mehmet Türk mecbur olduğu için minibüste yaşadığını belirterek, "Artık burada yaşamaya alıştım. Kimsem olmadığı için buradayım zor oluyor ama yapacak bir şey yok" dedi.
Yaşadığı olaylardan dolayı güçlükle konuşabilen Türk, geçtiğimiz günlerde düşme sonucu yüzünü de yaraladı. Türk, şimdi kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.
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