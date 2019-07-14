Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaşlı adamın köpeğini sevmek bahanesiyle gasp eden şahıs yakalandı Haberi

Yaşlı adamın köpeğini sevmek bahanesiyle gasp eden şahıs yakalandı Haberi

Şahsın adliyeye çıkarılması

Köpek Akalan Kamera Harekete Geç Yaşlı Adam 

-köpeğin fotosu

( BURSA )- Yaşlı adamın köpeğini sevme bahanesiyle alıp gasp ettiler- Polisin gasp edilen köpek nöbeti BURSA

- Bursa'da yaşlı bir adamın pekinez cinsi köpeği, parkta dolaştırdığı sırada sevme bahanesiyle yanına gelen 2 kişi tarafından gasp edildi. Köpeği gasp eden şahıs yakalanırken, çalınan köpek ise sahibine teslim edildi. Olay merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Yunusemre parkında meydana geldi. Ö.Ş. (62) uzun zamandır baktığı pekinez cinsi köpeğini hava alması için parka çıkardı. O esnada 2 kişi Ö.Ş'nin yanına gelerek köpeği sevmek istedi. Köpeği kucaklarına alan şahıslar yaşlı adamdan uzaklaşmaya başladı.
Şahısların uzaklaştığını gören Ö.Ş. şahıslara köpeğini vermelerini istedi. 2 kişi Ö.Ş'yi darp ederek köpeği alıp olay yerinden uzaklaştı. Ö.Ş. hem kendisini darp eden hem de köpeğini çalan 2 kişi hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Yaşlı adamın şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği parkın etrafındaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerden birinin M.B. (38) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Gasp ekipleri yaptıkları çalışmalarla M.B'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken gasp ettiği köpeğin ise satıldığı öğrenildi. Ekipler köpeği ve diğer şüpheliyi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle SaldırdıŞehir Magandaları Yol Kesip, Hamile Kadının Bulunduğu Araca Böyle Saldırdı
O İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye KaldırıldıO İlçede Alarm! 17 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı