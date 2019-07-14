Yaşlı adamın köpeğini sevmek bahanesiyle gasp eden şahıs yakalandı Haberi

-köpeğin fotosu



( BURSA )- Yaşlı adamın köpeğini sevme bahanesiyle alıp gasp ettiler- Polisin gasp edilen köpek nöbeti BURSA



- Bursa'da yaşlı bir adamın pekinez cinsi köpeği, parkta dolaştırdığı sırada sevme bahanesiyle yanına gelen 2 kişi tarafından gasp edildi. Köpeği gasp eden şahıs yakalanırken, çalınan köpek ise sahibine teslim edildi. Olay merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Yunusemre parkında meydana geldi. Ö.Ş. (62) uzun zamandır baktığı pekinez cinsi köpeğini hava alması için parka çıkardı. O esnada 2 kişi Ö.Ş'nin yanına gelerek köpeği sevmek istedi. Köpeği kucaklarına alan şahıslar yaşlı adamdan uzaklaşmaya başladı.

Şahısların uzaklaştığını gören Ö.Ş. şahıslara köpeğini vermelerini istedi. 2 kişi Ö.Ş'yi darp ederek köpeği alıp olay yerinden uzaklaştı. Ö.Ş. hem kendisini darp eden hem de köpeğini çalan 2 kişi hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Yaşlı adamın şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği parkın etrafındaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerden birinin M.B. (38) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Gasp ekipleri yaptıkları çalışmalarla M.B'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken gasp ettiği köpeğin ise satıldığı öğrenildi. Ekipler köpeği ve diğer şüpheliyi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

