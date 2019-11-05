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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Yaşlı adamın evini kazan defineciler suçüstü yakalandı - MANİSA

Yaşlı adamın evini kazan defineciler suçüstü yakalandı - MANİSA

- Evin bahçesinde kazılan çukurdan görüntülerYaşlı adamın evini kazan defineciler suçüstü yakalandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Saruhanlı ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde 17 metrelik çukur açtıkları tespit edilen 2 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koldere Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki M.B.'nin ara sıra kullandığı müstakil evinin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda bahçede kaçak kazı yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı.Yapılan incelemede şüphelilerin evin bahçesinde 17, bir odasında da 10 metre derinlikte iki çukur kazdıkları tespit edildi.Şüphelilerin kazıları tarihi eser bulmak amacıyla yaptıkları öne sürüldü.Operasyonda kazıda kullanılan iş ve taşlama makineleri, 2 hilti, 10 metrelik halat, 3 baret başlık, bir kompresör, bir el matkabı ile 44 adet Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen madeni para ve bir testi ele geçiren ekipler, H.T. (32) ve A.İ'yi (44) gözaltına alındı.Komşuları, kazının inşaat amacıyla yapıldığını düşündüklerini dile getirdi.Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma Kaçak Kazı Akalan Jandarma Komutanlığı Müstakil Ev 

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