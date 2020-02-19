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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı adamın dolandırılmasını önleyen polislere başarı belgesi - KASTAMONU

Yaşlı adamın dolandırılmasını önleyen polislere başarı belgesi - KASTAMONU

- Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın polis memurlarını makamında kabul etmesi - Polislere başarı belgelerinin verilmesi - Kaymakam Seyhan'ın konuşmasıYaşlı adamın dolandırılmasını önleyen polislere başarı belgesiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Abana ilçesinde yaşlı bir adamın dolandırılmasını önleyen polis memurlarına Kaymakam Tarık Buğra Seyhan tarafından başarı belgesi verildi.
Seyhan, 78 yaşındaki bir kişinin telefonla görüştüğü şüphelilere para göndermek üzere gittiği banka şubesinde dolandırılmasını önleyen polis memurları Baki Aktaş, Mehmet Alagöz ve Vecihi Akgül'ü makamında kabul etti.Seyhan, başarı belgelerini verdiği polis memurlarını çalışmalarından dolayı tebrik etti.Vatandaşlardan bu tür olaylar karşısında daha duyarlı olmalarını isteyen Seyhan, "Arkadaşlarımız biraz daha geç kalsa, bugün vatandaşımız maalesef mağdur durumda olacaktı. Bu konuda duyarlılığın artırılması için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Polislerimize de şahsım, kaymakamlığım ve ilçem adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Ziyarette İlçe Emniyet Amiri Ahmet Özder de bulundu.İlçede geçtiğimiz günlerde 78 yaşındaki bir kişi, kendisini telefonla arayarak terör örgütüyle ilişkisi bulunduğunu, para vermesi halinde sorunu çözeceklerini söyleyen kişilere 48 bin lira yatırmak üzere bankaya gitmiş, şüphelenen eşinin 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulunması üzerine şubeye giden polis memurları Aktaş, Alagöz ve Akgül, yaşlı adamı ikna ederek parayı dolandırıcıların hesabına yatırmasını önlemişti.

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