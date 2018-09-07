Yaşlı adamı otobüs şoförü değil, başka bir yolcu darp etmiş İzle

-Olayın yaşandığı yerden detaylar(ARŞİV)

-Yaşlı adam ve otobüs şoförünün gözaltına alınması(ARŞİV)

-Çevreden detaylar(ARŞİV)



( BURSA -ÖZEL)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, otobüste bilet tartışmasıyla başlayan olaya açıklık getirdi BURSA



- Bursa'da geçtiğimiz hafta bir otobüste bilet yüzünden yaşanan tartışmada 72 yaşındaki yolcunun darp edilmesi olayına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıklık getirdi. Başkan Aktaş, yaşlı adamı otobüs şoförü değil, ağır sinkafları yüzünden otobüsteki başka bir yolcunun darp ettiğini söyledi.



Olay, geçtiğimiz hafta Timurtaşpaşa otobüs duraklarında meydana gelmişti. İddiaya göre, otobüse binen 72 yaşındaki N.B, ücretsiz seyahat kartını okuma cihazına tuttu ancak cihaz kartı okumadı. Yaşlı adam tekrar denemesine rağmen cihaz kartı tanımadı. Bunun üzerine şoför R.A. (55) yaşlı adamdan otobüsten inmesini isteyince çıkan tartışma büyüdü. Otobüsteki yolculardan birinin de münakaşaya katılmasıyla başka bir yolcu ve otobüs şoförü yaşlı adamı darp ederek otobüsten attı. Başından ve kolundan yaralanan N.B, kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan N.B.'nin kaburgalarında kırıkların olduğu ve başına 15 dikiş atıldığı öğrenilmişti. Kavgaya karışan yolcu ve şoför çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise olayın takipçisi olduğunu belirterek, ''72 yaşındaki amcamız, ağza alınmayacak küfürler etmiş. Kartı yetersizmiş. Şoför kendisini kart dolumu yapabileceği konusunda uyarmış. Amca kızıp küfür etmeye başlamış. Şoför de, "ben kartsız binmenize izin veremem" diyor. Yolculardan biri de yaşlı adamın hakaretlerine sinirlenip amcaya saldırıyor. Karşılıklı arbedede şoför onları ayırmak adına araya giriyor. Ancak olay kamuoyunda "otobüs şoförü dövdü" diye çıktı. Nihayetinde olay savcılıkta. Hukukun vereceği karar önemli. Elimizde olay anına ait kayıtlar var bunları da göreceğiz'' dedi.



