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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Yaşlı adamı önce darp etti, sonra kafasına cam şişeyle vurarak yaraladı

Yaşlı adamı önce darp etti, sonra kafasına cam şişeyle vurarak yaraladı

Yaralı şahsa sağlık ekiplerinin müdahalesi

İlk Müdahale Polis Aracı Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralı şahsın ambulansa taşınması
-Polisin şahsa polisin soru soru sorması
-Olay yerinde ambulans ve polis aracının görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından önce darp edilen ve sonra kafasına cam şişe ile vurulan yaşlı adam hastanelik oldu. Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi, 5848. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir E. (53) isimli vatandaş evine giderken kimliği belirsiz bir kişi tarafından yolu kesildi. Yaşlı adama saldırarak darp eden ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs daha sonra eline geçirdiği cam şişe ile yaşlı adamın kafasına vurdu. Olayın ardından aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde yerde yatan yaşlı adamı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kayıplara karışan şüphelinin peşine düştü.
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