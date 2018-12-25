Yaşlı adamı döverek öldüren iki şahıs adliyeye sevk edildi

-ŞAHISLARIN EMNİYETTEN ÇIKARILMASI DETAY



( SAKARYA ) - SAKARYA



- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki kişi, yaşlı adamı döverek öldürdüler. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan iki şahıs adliyeye sevk edildi. Olay, Serdivan ilçesi Kırantepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki M.E., ile 36 yaşındaki M.P., isimli iki şahıs 66 yaşındaki A.C., isimli kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı feci şekilde darp etti. Oğlu tarafından ağır yaralı olarak bulunan yaşlı adam hemen olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan A.C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamı döverek öldüren iki şahıs, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

