Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı adama çarpıp 'Ben çarpmadım' diyen sürücüyü güvenlik kamerası ele verdi

Yaşlı adama çarpıp 'Ben çarpmadım' diyen sürücüyü güvenlik kamerası ele verdi

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

Hastane Vesikalık Fotoğraf Kamera Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam 

-Yaralının ambulans içinde çok kısa görüntüsü
-Yaralının ambulans içinde fotoğrafı
-Kaza yapan kapalı kasa minibüs
-Kazanın olduğu yol
-Minibüs sürücüsü Seyit Ahmet Özören'in yayaya kendisinin çarpmadığını anlatması
-Yaralının vesikalık fotoğrafı

( SAMSUN - ÖZEL) Yaşlı adama çarpıp "Ben çarpmadım" diyen sürücüyü güvenlik kamerası ele verdi SAMSUN

- Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan minibüs sürücüsü, yaşlı adama kendisinin çarpmadığını söylemesine rağmen polis güvenlik kamerası görüntüsünü izleyince gerçek ortaya çıktı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Tahir Amasya'ya, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir araç çarptı. Yaralanan yaşlı adam 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine giden polislere bir dolmuşun yaşlı adama çarptığını söyleyen kapalı kasa pazarlama minibüsü sürücüsü S.A.Ö.(37), kaza yerinden ayrıldı. Polis tanık olabileceği düşüncesiyle minibüs sürücüsü S.A.Ö.'nün kimlik bilgilerini ve telefon numarasına aldı. Bir süre sonra kaza yerini gösteren bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, yaşlı adama minibüsü ile S.A.Ö.'nün çarptığını tespit etti. Polis tarafından telefonla aranan S.A.Ö., kaza yerine geri çağrıldı. Geri gelen minibüs sürücüsü ısrarla yaşlı adama çarpmadığını ileri sürdü. Güvenlik kamerası kayıtları kaza anının saniye saniye görüntülenmesi sonucu S.A.Ö, polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı