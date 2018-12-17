Yaşlı adam yangında öldü Haberi

-KÜLE DÖNEN EV

-MUHTARIN KONUŞMASI



( TEKİRDAĞ )- Yalnız yaşayan yaşlı adamın feci ölümü TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 82 yaşındaki yaşlı adam, tek başına yaşadığı evde yanarak can verdi. Olay, sabah saatlerinde Evrenbey Mahalle merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Şaban Gülmez'in tek başına yaşadığı evden dumanlar yükseldi. Yangın çıktığını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan ev tamamen küle dönerken, söndürme çalışmalarının ardından eve giren ekipler, Şaban Gülmez'in cansız bedenine ulaştı. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından Gülmez'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mahalle sakinleri üzüntülü Olayla ilgili konuşan Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurittin Çelik, yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini ifade edip, mahalle sakinleri olarak, Şaban Gülmez'in ölümüne büyük üzüntü duyduklarını aktardı.

