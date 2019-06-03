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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yaşlı adam tatil sitesindeki evinde ölü bulundu İzle

Yaşlı adam tatil sitesindeki evinde ölü bulundu İzle

Ambulans ve sitenin girişi

Sağlık Ekibi Cenaze Kurtarma Ekibi Güvenlik Güçleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulans ve itfaiyenin arama kurtarma aracı
-Site girişinde bekleyenler
-Jandarmanın zemin kattaki çalışması
-Cenaze aracının gelişi
-Tabutun içeriye alınması ve cenazenin araca taşınması

( MERSİN )- Yalnız yaşadığı dairede ölü bulunan 64 yaşındaki İsmail Kınay'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi MERSİN

- Mersin’in Erdemli ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı tatil sitesinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Limonlu Mahallesindeki Benim Tatil Sitesinde meydana geldi. Site sakinleri zemin kattaki kiralık dairede yalnız yaşadığı öğrenilen İsmail Kınay’ın gün içinde evinden çıkmaması üzerine durumdan şüphelendi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibinin kapıyı açmasıyla ilk yardım için içeriye giren 112 sağlık ekibi 64 yaşındaki Kınay’ın öldüğünü belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından Kınay’ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (OKİ-
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