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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Yaşlı adam sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü Video

Yaşlı adam sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü Video

cenazenin morga alınması

Olay Yeri İnceleme Karbonmonoksit Oturma Odası Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Derebucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay, Derebuçak ilçesi Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede müstakil evinde tek başına yaşayan 79 yaşındaki Hüseyin Kabakçı'ya telefonla ulaşamayan çocukları komşularına haber verdi. Bunun üzerine evin balkonundan içeriye giren bir komşuları, Hüseyin Kabakçı'yı oturma odasındaki kanepe üzerinde hareketsiz vaziyette görünce durumu oğulları ile polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaloriferli olmasına rağmen evde soba da kullanıldığı tespit edildi. Evde olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenaze kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenaze nakil aracı ile Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside yaşlı adamın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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