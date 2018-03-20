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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Yaşlı adam sandalye üzerinde oturur halde ölü bulundu

Yaşlı adam sandalye üzerinde oturur halde ölü bulundu

Yılmaz Gökçe'nin sandalye üzerindeki cesedi

Hastalık Adli Tıp Cenaze Adli Tıp Kurumu 

-Genel ve detay görüntü
-Polisin çalışması
-Tek odalı evin görüntüsü
-Mahallelinin olayı anlatması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA - HD)- Adana'da 59 yaşındaki adam, tek odalı evinde sandalye üzerinde oturur halde ölü bulundu ADANA

- Adana'da 59 yaşındaki Yılmaz Gökçe, tek odalı evinde sandalye üzerinde oturur halde ölü bulundu Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Çuputçu Mahallesi'nde meydana geldi. 59 yaşındaki Yılmaz Gökçe tek odalı evinden öğleye kadar çıkmayınca ona sürekli yemek getiren bir kişi şüphelenip evine gitti. Kapıyı çaldı ancak ses gelmeyince kapıyı açıp içeri girdiğinde Gökçe'yi sandalye üzerinde hareketsiz durduğunu gördü. Hemen ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ekipler Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Gökçe'den geriye sandalye üzerindeki ibretlik görüntüsü ve masa üzerindeki yiyecekleri kaldı. Polis ise olay yerine gelip inceleme başlattı. Daha sonra Gökçe'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Gökçe'yi tanıyanlar ise kimsesi olmadığını tek odalı evde yalnız yaşadığını hastalıklarla boğuştuğunu söyledi.

(FKE-
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