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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaşlı adam otobüste kalp krizi geçirdi, şoför acile çekti

Yaşlı adam otobüste kalp krizi geçirdi, şoför acile çekti

güvenlik kamerası görüntüsü

Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Otobüs Yolu Devlet Hastanesi Yaşlı Adam 

-otobüsün görüntüsü
-şoförün görüntüsü
-çekirge devlet hastanesi detay

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa’da özel halk otobüsüne binen yaşlı adam kalp krizi geçirdi. Otobüs şoförü hiç tereddüt etmeden aracı acile çekti. O anlar da aracın güvenlik kamerasına yansıdı Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam, Yunuseli Mahallesi'nde Talha Kenan Acar idaresindeki 16 M 00029 plakalı otobüse bindi. Otobüs biraz ilerledikten sonra yaşlı adam fenalaştı. Kendisini iyi hissetmeyen yaşlı adam, bir ara koltuğa uzandıktan sonra yeniden doğruldu. Bu sırada orada bulunan başka bir yolcu ise, amcanın bulunduğu koltuğun camını açtı. Şoförden kolonya alan yolcu, amcayı sakinleştirmeye çalıştı. O sırada şoför durakta durmayıp, yolunda ilerledi. Amcanın kendine gelmesi üzerine, şoför yolcuları tekrar durakta indirdi. Yaşlı amca ve yolcu Çekirge Devlet Hastanesi’nin kapısında indikten sonra otobüs yoluna devam etti. Otobüs şoförü Talha Kenan Acar, "Amca otobüse Yunuseli tarafında bindi. Bir süre sonra rahatsızlandı. Ben de yolcularla birlikte otobüsü ilerlettim. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Otobüslerde başımıza böyle şeyler geliyor. Önemli olan yolcu sağlığı. O anda bir şey düşünmüyorsun" dedi.
(AF-İHS)
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