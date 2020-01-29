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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı adam, oğlu tarafından evinde ölü olarak bulundu

Yaşlı adam, oğlu tarafından evinde ölü olarak bulundu

Olay yerinden görüntü

Polis Sağlık Ekibi Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yakınlarından görüntü
-Olay yerinden genel görüntü
-Olay yerine gelen inceleme sağlık ekibinden görüntü
-Olay yeri incelemelerinden görüntü
-Olay yerinin içerisinin incelemesinden görüntü
-Cenazenin götürülmesinden görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 63 yaşındaki Abdülkadir Balcı oğlu tarafından evinde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre Balcı’nın yaklaşık 12 saat önce öldüğü tespit edildi. Olay, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki Abdülkadir Balcı, oğlu tarafından evde ölü olarak bulundu. Babasını ziyarete gelen oğlu babasının yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Balcı’nın öldüğünü tespit etti. Olay yerine polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre Balcı’nın yaklaşık 12 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Yanı sıra Balcı’nın kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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