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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yaşlı adam kamyonetin altında böyle ezildi Haberi

Yaşlı adam kamyonetin altında böyle ezildi Haberi

LAMBALARIN YANMASI

İlk Müdahale Tahkikat Kamera Kırmızı Işık Yaşlı Adam 

-YAYALARIN GEÇMESİ ARABALARIN DURMASI
-OTOBÜSÜN ARKASINDAN YAŞLI ADAMIN ÇIKMASI
-ARAÇLARIN ARASINDAN GEÇMEYE ÇALIŞMASI
-KAMYONUN ÖNÜNE GELDİĞİNDE ARAÇLARA YEŞİL YANMASI
-YAŞLI ADAMIN KAMYONUN ALTINDA KALMASI
-VATANDAŞLARIN YARDIM ETMESİ

( BURSA )- Saniye saniye kameralara yansıyan kazada yaşlı adam hafif yaralandı BURSA

- Bursa'da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kamyonun altında kalan yaşlı adam ölümden döndü. Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi İnegöl AVM Kavşağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan yaşlı adamın adımlarına vakit yetmedi. Yeşil ışığın yanması ile birlikte hareket eden kamyon görmediği Ali Ö.'ye çarptıktan sonra altına aldı. Kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir şeyin üzerinden geçtiğini fark eden 16 KDM 51 plakalı kamyonetin sürücüsü İ.T., yolun ortasında durdu. Yaralı adam kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.
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