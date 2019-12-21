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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yaşlı adam evinin önündeki aracın içinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinin önündeki aracın içinde ölü bulundu

Olay yeri görüntüleri

Polis Bild Kalp Krizi Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-aracın görüntüsü
-detay

( ANKARA ) ANKARA

- Başkentte KOAH hastası 60 yaşındaki Mehmet Argundoğan evinin önünde bulunan arabasının içinde ölü olarak bulundu. Ankara’da Çankaya ilçesinde bulunan Talatpaşa Bulvarı üzerinde araç içerisinde Mehmet Argundoğan’a ait cansız beden bulundu. Aracın önünden geçerken Argundoğan’ın hareketsiz bir şekilde durduğu gören çevre esnaf ve vatandaşlar durumu polis bildirdi. Olay yerine gelen polis ile sağlık ekipleri Argundoğan’ın öldüğünü belirledi. Evinin önünde bulunan aracını çalıştırmak için aşağı indiği düşünülen Argundoğan’ın direksiyon başında kalp krizi geçirerek öldüğü düşünülüyor. Kesin ölüm sebebi ise Adli Tıp Kurumu incelemesinden sonra ortaya çıkacak.
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