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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Yaşlı adam evinde ölü bulundu

- Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adamın öldüğü evin görüntüsü

Adli Tıp Cenaze Kalp Krizi Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Sökülen demir şebeke
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana'da yaşlı bir adam oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesinde meydana geldi. Şemhuz Kelle'den (64) çocukları haber alamadı. Bunun üzerine çocuklarından biri kaldığı eve giderek ona ulaşmak istedi. Ancak zile basmasına rağmen kapı açılmayınca pencerenin demir şebekesini sökerek içeri girdi. Babasının yattığı yerde hareketsiz olduğunu görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini saptadı. Yaşlı adamda herhangi bir kesici ya da delici alet yaralanması olmadığı muhtemelen kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Şehmuz Kelle'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (FKE-
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