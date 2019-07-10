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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı adam engelli aracı ile kafeye böyle daldı İzle

Yaşlı adam engelli aracı ile kafeye böyle daldı İzle

güvenlik kamera görüntüsü

Salar Karya Kamera Güvenlik Kamerası Yaşlı Adam 

-yaşlı adamın engelli aracıyla masaların arasına dalması

( SAKARYA )- Devrilen masanın altında bir çocuğun kalma anları güvenlik kamerasına yansıdı SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşlı adamın kullandığı engelli aracı kontrolden çıkarak bir kafenin önündeki masalara çarptı. Devrilen masanın altında kalan küçük bir çocuğun kalma anları ise kameralara yansıdı. Olay, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akülü engelli aracıyla yoldan kaldırıma çıkan bir kişi, engelli aracının kontrolünü kaybederek, ilk önce kafenin sandalye ve masalarına çarptı. Daha sonra engelli adam kuaförün havluluğuna çarparak durabildi. Olay sırasında kafenin önünde oturan bir çocuk ise devrilen masaların altında kalarak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan ilginç anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı adam engelli aracı ile kaldırımdan geçtikten sonra duramayıp ilk önce kafe daha sonrada kuaförün önünde bulunan masalara çarpması görünüyor.
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