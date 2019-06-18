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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yaşlı adam devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü İzle

Yaşlı adam devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü İzle

Olay yerinden görüntü

Jandarma Cenaze Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Trol 

-devrilen traktörden görüntü
-ölen adamın fotoğrafı

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan 71 yaşındaki Ahmet Gözüsarı hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kızyusuflu köyünde meydana geldi. Köyde kendisine ait tarlayı traktör ile sürmek için evden ayrılan Ahmet Gözüsarı’dan yakınları uzun süre haber alamayınca, yaşlı adamı aramaya çıktı. Tarlanın biraz uzağında yamaçtan aşağı devrilmiş traktörü gören yakınları durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Traktörün altında kalan Ahmet Gözüsarı’nın yapılan ilk kontrolünde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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