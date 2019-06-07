Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yaşlı adam camiye giderken kaza yaptı

Yaşlı adam camiye giderken kaza yaptı

112 gidişi

İlk Müdahale Trafik Kazası Ticari Araç Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Araçlar detay
-Ekiplerin işlemleri

( BİLECİK ) - Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı BİLECİK

- Bilecik'te eşini ve eşinin arkadaşını mevlide bırakarak cuma namazına giden yaşlı adam geçirdiğini trafik kazası sonucu yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza, Bilecik'in Ertuğrulgazi Mahallesi Hakkı Sokak üzerinde yaşandı. Eşini ve eşinin arkadaşını mevlide bırakarak cuma namazına giden Mustafa T. (72) yönetimindeki 34 ETU 52 plakalı otomobil ile Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Fatih A. idaresindeki 11 EL 840 hafif ticari araçla sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Meydana gelen kazada, Mustafa T. yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı