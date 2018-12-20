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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yaşlı adam 6 aydır bankta yatıp kalkıyor

Yaşlı adam 6 aydır bankta yatıp kalkıyor

Yaşlı adamın bankta oturması

Gard 

-Bankta beklemesi
-Yaşlı adamın eşyaları
-Yaşlı adam ile röp
-Yaşlı adamın gece bankta yatması
-Uyumasından genel ve detay
-Garın görüntüsü

( ADANA ) -- Adana'da eşini kaybeden ve hiç çocuğu olmayan bir kişi böbreklerinden rahatsızlanıp çalışamaz hale gelince 6 aydır gar önündeki bankı mesken edindi- Mehmet Çelik: "Tek isteğim sıcak bir yuva" ADANA

- Adana'da eşi hayatını kaybeden ve hiç çocuğu olmayan 60 yaşındaki Mehmet Çelik, böbreklerinden rahatsızlanıp çalışamaz hale gelince 6 aydır gar önündeki bankta yatıp kalkıyor. Mehmet Çelik (60) yıllar önce evlendi. Ancak eşi kısa sürede rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Çelik, bu olaydan sonra hiç evlenmedi. Yaşlı adam, 6 ay öncesine kadar il il gezerek bulduğu işte çalışarak geçimini sağlarken böbreklerinden rahatsızlandı. Hem rahatsızlığı hem de yaşlandığı için iş bulamayan Çelik, parasız kalınca akrabaları da bakmayınca Adana'ya geldi. Mehmet Çelik burada da kalacak yer bulamayınca trenle geldiği Adana'da garda kaldı. Yaşlı adam, yanında getirdiği battaniye ile bankta yatıp kalkmaya başladı.
Her gün yüzlerce kişinin gelip gittiği yerde Çelik 6 aydır bankta yatıp kalkıyor. Çelik, havalar soğuk olduğu için bankta yatmanın çok zor olduğunu ancak mecbur olduğu için burada kaldığını sıcak bir yuva istediğini akrabalarının da kendisine bakmadığını söyledi.

(FKE-
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