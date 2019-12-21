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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yaslandığı demir korkuluk kırılınca ikinci kattan aşağı düştü İzle

Yaslandığı demir korkuluk kırılınca ikinci kattan aşağı düştü İzle

Olay yerinden görüntüler

Hastane Demir Korkuluk Korkuluk Çalışan Emekli Gesi 

-Polis ekiplerinden görüntüler
-Ekiplerin inceleme yapması
-Balkondan ve demir korkuluktan görüntüler
-vatandaşlardan görüntüler
-diğer detaylar

( KAYSERİ )- 2. kattan düşen emekli sıva ustası ağır yaralandı KAYSERİ

- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2. kattaki evin balkonunda çalışan emekli sıva ustası, yaslandığı demir korkuluk kırılınca, 2. kattan yere çakıldı. Ağır yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Örnekevler mahallesi Salih Avgın caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 2. katında meydana gelen olayda, emekli sıva ustası Bekir İ. (59), balkonda çalıştığı sırada demir korkuluğa yaslandı. Demir korkuluğun kırılması üzerine dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düşen Bekir İ., ağır yaralandı. Sevk edilen ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan Bekir İ., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği cadde üzerinde inceleme yaptı. Bekir İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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