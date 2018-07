Uzun Ömür Hakkında

Alanında uzman konuklarla sağlık ve hayata dair her şey bu programda konuşulacak... Kilo problemlerinden kalp hastalıklarına, hayatın zorluklarıyla başa çıkabilme yollarına ve birçok hastalığın teşhis ve tedavi yöntemlerini ekranlara getiriyor olacak…...

devamı Alanında uzman konuklarla sağlık ve hayata dair her şey bu programda konuşulacak... Kilo problemlerinden kalp hastalıklarına, hayatın zorluklarıyla başa çıkabilme yollarına ve birçok hastalığın teşhis ve tedavi yöntemlerini ekranlara getiriyor olacak…...

-Ayşe Küçükyılmaz ile röportaj-Torunu ve Çürüttüm Köyü Muhtarı Erkan küçükyılmaz ile röportaj-Ayşe Nine'nin örgü örmesi ve merdiven çıkması( ESKİŞEHİR - ÖZEL)- Çocukları bile öldü, kendisi yaşıyor- Ayşe Nine bir asrı geride bıraktı- Yunan askerinin yaptığı zulümleri hatırlayıp anlatıyor- Yüz yılı geride bırakan Ayşe Küçükyılmaz; "Hastalığa yakalandım herkesler öldü ama ben ölmedim"- "Yunanlar kaçarken her yeri yakıp kaçtılar"- "Biz neler gördük, Allah çoluğumuza çocuğumuza göstermesin" ESKİŞEHİR- Eskişehir'de yaşayan ve bir asrı geride bırakan Ayşe Küçükyılmaz, tam yaşını kendisi bile bilmiyor. Seyitgazi ilçesine bağlı Çürüttüm Köyü'nde yaşayan Ayşe Nine, 100 yıllık bir yaşamı acı ve tatlı anılarla birlikte geçmişte bıraktı. Yunanların Eskişehir'i işgali sırasında yaşananları bile hatırlayan Küçükyılmaz, 97 yıl önceki zulümler sırasında 10 yaşlarında olduğunu söyledi.Kimliğini geç aldığı için resmi kayıtlara göre 98 yaşında gözüken Ayşe Nine, yüz yaşını geçtiğini fakat tam olarak kaç yaşında olduğunu bilmediğini aktardı. Torununun torununu bile gören Küçükyılmaz, geçirdiği birçok hastalığa rağmen hayatta olduğunu belirtti."Hastalığa yakalandım herkesler öldü ama ben ölmedim" Devletten aldığı maaş ile geçimini sağlayan Ayşe Nine, şimdilerde gelini ile bir evde kalıyor. Eşini ve çocuklarını kaybeden Ayşe Nine, "Yaşımı soruyorlar ama bilmiyorum. Eskiden hiç yaş arayan yoktu. Büyüdün mü, büyüdün. Doğdun mu, doğdun. Bugün gibi biliyorum ben 100’ü geçtim ve 105 yaşıma girdim. 5 senem kaldı çünkü babaannem 110 yaşında ölmüş. Ama Ak Fadime derlermiş. Zeytini yutsa boğazında görünürmüş, öyle anlatırlardı. '110 yaşında öldü babaannen' derlerdi. Yılan girdi karnıma ölmedim, Allah üzerinizden ırak etsin. Hastalığa yakalandım herkesler öldü ama ben ölmedim. Ömür bitmeyince kimse ölmüyor. Ama bir oğlum var aha koynumda resmini saklıyorum. Şimdilerde devlet yardım ediyor Allah razı olsun. 40-45 senedir devletten geçiniyorum. Tarlam ekilmiyor, Evim bir göz oda kaldı. Bir adama geldim ve 5 tane çocuğu vardı. Adam, karısı, çocukları hep öldü. Bir kız kaldı bana o da gelinim" dedi."Kaçarken her yeri yakıp kaçtılar" Yunanların Eskişehir'de gerçekleştirdiği zulümleri hatırladığını kaydeden Küçükyılmaz, "Bizim arılarımız vardı. Çok arımız vardı başka kimselerde o kadar yoktu. Getirirler ahıra atarlardı ve arılar suya çıkarlardı. Oradan petekleri alır yerlerdi. Vallahi neler ettiler neler. Atatürk gelince hepsi kaçtılar bir gece ve kaçarken her yeri yaktılar, kaçtılar. Şeker dökmüşler, kapları kaçakları hepsini atan kaçmış. Atatürk’müş işte gelen bizim aklımız ermiyordu ama çok iyi biliyorum. Bugün gibi biliyorum bak. Dünyada hiç öyle adam bile yok. Allah vermesin, Allah göstermesin çoluğumuza çocuğunuza, biz gördük Allah onlara göstermesin" diye konuştu."Biz ona baktıkça şu yaşta utanıyoruz" Çürüttüm Köyü Muhtarı ve Ayşe Nine'nin torunlarından Erkan Küçükyılmaz, bir asrı geride bırakan ninesi hakkında konuştu.Yunan işgali sırasında yapılan eziyetlerin çevrede kalıcı hasarlara yol açtığını aktaran Küçükyılmaz, "Ben Ayşe Nine'nin torunlarındanım. Ninemin öyle bir yaşantısı var ki; şu anda evlerde şebeke suyu var ama gider çeşmeden su getirir. Hiçbir şekilde ben yoruldum, ben usandım diye söylenmez. Bizim gibi böyle üşengeç değil, çokta çile çekmiş. 108-110 yaşlarında var bildiğimiz kadar, zaten kendisi de öyle söylüyor. Allah çok uzun ömürler versin. Biz ona baktıkça şu yaşta utanıyoruz. Kendisi anlattığına göre Yunanlar geldiğinde buradaki erkekleri toplamışlar. Komple bir yere kapamışlar. Buraları yıkmışlar ve yakmışlar. Hayvanlarını götürmüşler salmışlar. Atlar varmış onlara binmişler gitmişler. Nasıl oluyorsa erkekler 'Paşa geliyor' demişler. Büyük ihtimal annenin anlattığına göre Atatürk olsa gerek. O zaman erkekleri buradan bırakıvermişler, gidişleri o gidiş olmuş. Ormanları falan yakmışlar. Buradan baktığınız zaman ebenin anlattığına göre bulutlar görünmüyormuş. Orman varmış komple her yeri harap etmişler gitmişler" dedi.(MSY-KA