Yaşı küçük diye alınmadığı bara böyle ateş açtı

-POLİS EKİPLERİNİN GELMESİ

-YERE YATIRILARAK GÖZALTINA ALINMASI



( EDİRNE )- 18 yaşından küçük diye bara alınmayan çocuk rastgele ateş açtı EDİRNE



- Edirne’de yaşı küçük diye bara alınmayan çocuğun bara silahla saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Edirne’de 18 yaşından küçük diye bara alınmayan U.S isimli çocuk, kurusıkı silahla barın önünde çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede silahıyla birlikte gözaltına alınan şahıs Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çocuk U.S çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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