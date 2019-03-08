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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Yaşı kadar suç kaydı olan hükümlü yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

Yaşı kadar suç kaydı olan hükümlü yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

- Şüphelinin hastanede sağlık raporuna alınması - Hırsızlıkta kullanılan plastik aparatYaşı kadar suç kaydı olan hükümlü yakalandı - Kahramanmaraş 'ta şüphe üzerine gözaltına alınan hırsızlık zanlılarından 22 yaşındaki kadının, 22 suç kaydı olduğu ve "evden hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta şüphe üzerine gözaltına alınan hırsızlık zanlılarından 22 yaşındaki kadının, 22 suç kaydı olduğu ve "evden hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli polis memuru F.A, Selçuklu Mahallesi'nde gezen üç kadından şüphelendi.Şüphelileri bir apartmanın çıkışında yakalayan polis memuru, izin gününde olduğu için meslektaşlarından yardım istedi.Gözaltına alınan şüphelilerden 22 yaşındaki Leyla Ç'nin 22 suç kaydı olduğu ve evden hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.Zanlıların üst aramasında ise eldiven ve kapı açmakta kullanılan aparat ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hastane Polis Memuru Sağlık Raporu Hapis Cezası Hırsız 

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