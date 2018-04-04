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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşı kadar suç kaydı çıktı, yüzlerce kamera didik didik edilerek yakalandı Haberi

Yaşı kadar suç kaydı çıktı, yüzlerce kamera didik didik edilerek yakalandı Haberi

Şüphelilerin asayiş şubeden çıkarılması

Ziynet Eşyası Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Mobese Kameraları 

-Emniyet araçlarına binmeleri
-Güvenlik kamera görüntüsü
-Şüphelilerin kaldırımda yürümesi
-Binaya girmeleri
-Aynı şekilde binadan çıkması

( ANTALYA )- Gündüz kapı göbeklerini kırıp evlere giriyorlardı- Antalya, Isparta ve Uşak illerinde gündüz vakti kapı göbeklerini kırmak suretiyle hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. ANTALYA

- Antalya, Isparta ve Uşak illerinde gündüz vakti kapı göbeklerini kırmak suretiyle hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi Manavgat ilçesi, Isparta ve Uşak illerinde evlerin kapı kilit göbeğinin kırılarak hırsızlık yapıldığını belirledi. Olayların işleniş zamanı ve şeklinin benzer olduğunu tespit eden ekipler, güvenlik kamerası ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Yüzlerce kamerayı didik didik inceleyen ekipler 2 şüpheliyi belirledi.18 yaşında 18 suç kaydı bulunan Ö.Y. ve 19 yaşındaki V.C. takibe alındı. İki şüpheli dün Konyaaltı ilçesi Ögretmenevleri Mahallesinde bir daireden hırsızlık yaparken suç üstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada kapı kilidi göbeği kırmada kullanılan tornavida ve bir tamirat anahtarı bulundu. Ö.Y. ve V.C.’nin kent merkezinde 13, Manavgat ilçesinde 3, Isparta’dan 3, Uşak’ta 1 olmak üzere toplam 20 evden hırsızlık yaptıklarını tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. İki arkadaşın hırsızlık yapmak üzere Antalya'ya geldiği ve 40 günde girdikleri evlerden yaklaşık 70 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları belirtildi. Öte yandan şüphelilerin elleri kollarını sallaya sallaya binalara girdikleri ve hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra yine aynı rahatlıkla binadan ayrılmaları güvenlik kameralarına yansıdı. (İA-
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