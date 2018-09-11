Yaşayan müzede "Gelin çeyiz sermesi" - BİLECİK - Çeyiz almadan detaylar - Müze sorumlusu Yurdanur Kırlı'nın açıklaması Yaşayan müzede "Gelin çeyiz sermesi"BİLECİK (AA) - Bilecik Yaşayan Kent Müzesi'ne davet edilen gelin ve damat tarafından "çeyiz sermesi" canlandırıldı.Müze sorumlusu Yurdanur Kırlı, ''Geleneklerimizi Yaşatıyoruz'' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzede geçmişten izleri sunmaya devam ettiklerini kaydetti. Ziyaretçilerin çeyiz serme olayını canlı olarak görmelerini istediklerini ifade eden Kırlı, ''Etkinliğimizle kayınvalide kız tarafını karşıladı. Yeni gelin, çeyiz sermesini müzenin çeyiz serme odasında yaşayacak, bizde ona yaşatacağız. Oğlan tarafı da kız tarafına vermesi gereken çember, patik, yorgan, döşek ve havluları verdi.Getirdikleri çeyizlerle birlikte bu odada çeyiz serme olayını yaşayacaklar. İstedik ki müzeye gelen kişiler, çeyiz serme olayını görmeyenler ya da yaşamayanlar görsün istedik. Ziyaretçilerimize bu konu da değer katalım istedik ve bundan dolayı çeyiz sermeyi burada yaşayacağız.''Kırlı, oğlan tarafı olarak kız tarafına yemek ikram ettiklerini ve sandık harçlığını pazarlık sonrası ikna edebildiklerini anlattı.