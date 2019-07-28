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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaşar Büyükanıt’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Haberi

Yaşar Büyükanıt’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Haberi

Yaşar Büyükanıt Arşivi

( İSTANBUL )- Büyükanıt yoğun bakım servisinde tedaviye alındı İSTANBUL

Hastane Damar Tıkanıklığı General Bild 


- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için dün İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.
Büyükanıt’ın sağlık durumuna ilişkin tedavi edildiği hastanenin Başhekimi Cengiz Bavbek, tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Hastamız Yaşar Büyükanıt dün gece hastanemize giriş yapmıştır. Gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edilmektedir" denildi.
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