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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak

Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

General Cenaze Cenaze Namazı 


- Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü Selimiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın cenaze töreni belli oldu. Askeri törenin ardından Büyükanıt'ın Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Selimiye Camii’de kılınacak cenaze namazı ile Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi. (ZA-
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