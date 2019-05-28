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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansımıştı, spor kulübü yöneticisi 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansımıştı, spor kulübü yöneticisi 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

- KAZA GÖRÜNTÜSÜ (23.05.2019 ARŞİV)

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Cenaze Namazı Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI (25.05.2019 ARŞİV)

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, lüks cipin tıra çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan İstiklal Spor Kulübü yöneticisi Ahmet Süleymanoğlu, kazadan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı lüks cip, aynı yönde ilerleyen Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı tıra çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta yolcu olarak Uğur Okçuoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Ahmet Süleymanoğlu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Süleymanoğlu, İzzet Baysal Tıp Fakülesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 5 gün sonra hayatını kaybetti Ahmet Süleymanoğlu, 5 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Süleymanoğlu’nun, Çarsamba günü İstanbul Bakırköy Osmaniye Hamidiye Camisi'nde kılınacak öğlen namazının ardından cenaze namazı sonrasında defnedileceği öğrenildi. (FC-GY
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