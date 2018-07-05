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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yaşamını yitiren karakol komutanı son yolculuğuna uğurlandı - ANKARA Haberi

Yaşamını yitiren karakol komutanı son yolculuğuna uğurlandı - ANKARA Haberi

- Cenazenin hastane morgundan alınması ve mahalleye getirilmesi - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin taşınmasıYaşamını yitiren karakol komutanı son yolculuğuna uğurlandı - Tabancasının ateş alması sonucu vefat eden Erzincan'ın Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un cenazesi, memleketi Beypazarı'nda toprağa verildiANKARA (AA) - Erzincan'da makam odasında tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybeden Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol, memleketi Ankara 'nın Beypazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Beypazarı Devlet Hastanesi morgundan alınan 31 yaşındaki Bol'un cenazesi Yoğunpelit Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik istendi ve dua edildi.Daha sonra mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine, Bol'un ailesi ve yakınları ile Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, bazı milletvekilleri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından Nuh Alper Bol'un cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.
Erzincan Valiliğince yapılan açıklamada, Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un makam odasında tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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