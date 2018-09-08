Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yaşam Tünelleri uygulaması ile sürücüler bilinçlendiriliyor

Yaşam Tünelleri uygulaması ile sürücüler bilinçlendiriliyor

Emniyet müdürünün uygulama noktasına gelişi

Trafik Kuralları İncirlik Emniyet Kemeri Yolcu Otobüsü Cep Telefonu 

-Emniyet müdürünün vatandaşlarla konuşması
-Emniyet müdürünün otobüsteki yolcularla konuşması

( ADANA )- Adana’da polisler vatandaşa şalgam ikram edip, trafik konusunda bilgilendirdi ADANA

- Adana İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik kazalarını önleme planında yer alan “Yaşam Tünelleri” projesi kapsamında İncirlik park alanı ile Mersin gişeleri yanında bulunan uygulama noktasına davet edilen vatandaşlar bilgilendirdi. “Emniyet Kemeri Yolunuzu, Şalgam Gözünüzü Açar”, “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla oluşturulan uygulama noktalarında sürücüler ve yolcular emniyet kemeri, alkollü araç kullanmama, seyir alanında cep telefonu ve trafik kurallarının önemi ve ihlali durumunda oluşabilecek kazalar hakkında bilinçlendirildi. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız tarafından startı verilen Yaşam Tünelleri uygulamasında trafik ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde Emniyet Müdürü Yıldız, bizzat kontrolde bulundu. Şoför ve yolculara hitaben konuşan Yıldız, emniyet kemerinin öncelik olduğunu, trafik kazalarında her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkemizde, sürücülerin emniyet kemeri takmalarını sağlamak ve emniyet kemeri takma oranını yükselterek trafik kazalarındaki kayıpları en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yıldız, ‘keşke’ dememek için emniyet kemerinin takılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Kendiniz için, sevdikleriniz için, emniyet kemeri takınız” diyerek uyarılarda bulundu. Görevli ekipler ise bilgilendirdiği yolculara ve sürücülere çeşitli ikramlarda bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı