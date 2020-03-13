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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Yasakları takmayan fuar

Yasakları takmayan fuar

- Fuardan ve kalabalıktan detaylar

Dekorasyon Kalaba Alabalık Ziyaretçiler Mobilya 

-- Vatandaşlar ile röportaj
-- Genel görüntüler

( ERZURUM )- Binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda virüs için hiçbir tedbir alınmadı. Hükümetin nisan sonuna kadar olan fuar iptali çağrısı da Erzurum'da karşılık bulmadı - TÜYAP Sağlık Bakanlığının uyarılarına rağmen organizasyonu gerçekleştirdi ERZURUM

- Erzurum’da düzenlenen ve binlerce kişinin ziyaret ettiği TÜYAP ‘EV’leniyoruz’ fuarında ‘korona virüsü’ için hiçbir önlem alınmadı. Sağlık Bakanlığının uyarılarına rağmen fuarı ziyaretçilere açan TÜYAP’a vatandaşlar tepki gösterdi. Erzurum TÜYAP Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde düzenlenen ‘EV’leniyoruz’ fuarında tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan korona virüsüne önlem alınmadı. Türkiye’de ilk vaka'nın görülmesi üzerine yurt genelinde büyük organizasyonların iptal edilmesine rağmen binlerce ailenin akın ettiği TÜYAP EV’leniyoruz fuarının iptal edilmemesi ise dikkat çekti. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının tüm uyarılarına rağmen sergiye devam eden TÜYAP’a tepki gösterdi. Yoğun risk altında gerçekleştirilen fuarda ise mobilya, kozmetik, dekorasyon, çiçekçilik gibi birçok sektörden ürün sergileniyor. Ülke genelinden çok sayıda firmanın katıldığı ve 70'i aşkın standın yer aldığı fuarda ziyaretçilerin ürünleri dokunarak denemeleri ise virüs riskini artırıyor. Fuarı maskeyle ziyaret eden bazı vatandaşlar ise TÜYAP’ın herhangi bir önlem almadığını ifade ederek, “Burayı gezmeye geldik. Biz virüse kendi önlemimizi alarak geldik. Bu virüs çok salgın ve ülkemizde de ortaya çıktı. Fuar Merkezinde maalesef hiçbir vatandaş ve yetkililer bir önlem almamış. İnsanlar şuan burada toplu bir şekilde geçip selamlaşıyorlar. Buranın bir önlem alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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