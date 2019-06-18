Yasaklanan trol ağları denizaltında gizlenmiş halde bulundu

-Arama çalışmalarından detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Denizden detaylar



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz canlılarının neslini yok ettiği için Marmara Denizi'nde yasaklanan trol ağlarını denizin altına gizlenmiş halde buldu. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizinde yasak olan trol avcılığı ile etkin mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince trol avcılığı konusunda yapılan çalışmalarda Merkezi İlçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Kumbağ Mahallesi açıklarında suyun altına gizlenmiş halde trol malzemelerini olduğu belirlendi. Bölgede dalış yapan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizin altında trol ağı ve trol kapısı araması çalışması gerçekleştirdi. Denizde yapılan çeşitli arama çalışmalarında kullanıma hazır trol ağı ve kapısı bulundu. Denizden çıkarılan trol ağı ve kapıları, polis ekipleri tarafından römorköre çekildi.

