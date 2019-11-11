Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yasak yerden dönüş yapan tıra motosiklet çarptı: 1 yaralı İzle

Yasak yerden dönüş yapan tıra motosiklet çarptı: 1 yaralı İzle

Yaralı motosikletlinin yerde yatması

İlk Müdahale Hastane Kural İhlali Irak Motosiklet Sürücüsü 

-Vatandaşlar ve 112’nin müdahalesi
-Ambulansa taşınması
-Röportajlar
-Dönülmez tabelasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yerde yardım bekleyen motosikletliyi vatandaşlar bir anda olsun bırakmadı İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde dönüş yasağı olan bölgeden kural ihlali yapan tırla motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar yaralı motosikletliyi bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü, Avcılar arasında bulunan Sarı Zeybek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 STL 06 plakalı tır sürücüsü, tır parkının önünde sola dönüşün yasak olmasına rağmen manevra yaptı. Bu sırada cadde üzerinde seyreden Eyüp Işık isimli 34 BUK 494 plakalı motosiklet sürücüsü ise seyir halindeydi. Işık, aniden yola çıkarak yasak dönüş yapan tırın dorsesine duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralıya ilk müdahale ise çevredeki vatandaşlar ve tır sürücüsü tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken kafasında kanama olduğu görüldü.
Kısa sürede olay yerine gelen polis, kazayla ilgili tutanak tuttu. Olay yerindeki vatandaşlar ise verdiği röportajda benzer kazaların yasak dönüş olduğu yerde yaşandığını ifade etti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı