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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yasak aşk yaşadığı adamı öldürüp intihar etmişti, cenazeler Adli Tıp’a kaldırıldı

Yasak aşk yaşadığı adamı öldürüp intihar etmişti, cenazeler Adli Tıp’a kaldırıldı

Binadan detay

Yasak Aşk Cenaze Güvenlik Önlemi Mali Müşavir Polis Ekipleri 

-Otomobil üzerinde detay
-Cenazelerin çıkışı
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu'nda, yasak aşk yaşadığı adamı silahla vurarak öldürdükten sonra intihar eden kadın ve adamın cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olay, saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelmişti. İddiaya göre, site içerisindeki 20 katlı bir apartmanın 2'nci katında mali müşavirlik yapan Selahattin Beydaşlı’nın (54) yanına gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Bürgen Güneş (46) geldi. Bir süre sonra Bürgen Güneş, henüz bilinmeyen bir sebeple evli ve çocuğu olan Selahattin Beydaşlı’ya ait silahı alarak, Beydaşlı'nın önce göğsüne ardından da kafasına ateş ederek öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.Otomobil üzerinde inceleme yapıldıYaşanan olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra inceleme başlattı. Evde yapılan inceleme sonucunda Selahattin Beydaşlı' ya ait otoparkta bulunan otomobil üzerinde inceleme yapıldı. Ekiplerin araç ve evde yaptıkları incelemelerin ardından iki şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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