Yasadışı sanal bahis operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı İzle

-ele geçirilen paraların sergilenmesi

-şahısların çıkışı

-arşiv görüntüler



( İSTANBUL -EK)- El konulan lüks araçlarla birlikte bir rezidans dairesindeki dolaplarda yüklü miktarda paranın ele geçirildiği baskının polis kamerasına yansıyan görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı- Sırt çantalarına doldurdukları para balyalarını ‘para evi’ olarak adlandırdıkları rezidans dairesine taşıdıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı- Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sanal ortamda illegal bahis oynatan şebeke üyeleri, polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye gönderilecek İSTANBUL



- İstanbul’da geçtiğimiz Salı günü düzenlenen yasadışı bahis operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. El konulan lüks araçlarla birlikte bir rezidans dairesindeki dolaplarda yüklü miktarda paranın ele geçirildiği baskının polis kamerasına yansıyan görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Bahis çetesine mensup şüphelilerin sırt çantalarına ve valizlere doldurdukları para balyalarını ‘para evi’ olarak adlandırdıkları rezidans dairesine taşıdıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Alınan bilgiye göre; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarına yönelik sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan yeni bir şebekeyi tespit etmiş, altı ay önce başlatılan teknik ve fiziki takiple şebekenin 45’i İstanbul’da, 1’i Kars’ta olmak üzere 46 üyesinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.Şebekenin ‘para evi’ diye adlandırdığı lüks rezidans dairesinin 25 numaralı kapısı elektrikli testere ile kesildiSanal ortamda yasadışı bahis oynanmasına liderlik ve yöneticilik yapan suç örgütüne mensup 41 şüphelinin yakalandığı, firari 5 şüphelinin arandığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Dört lüks otomobile el konulup 3 milyon 128 bin 610 lira para ortaya çıkarılan operasyonun polis tarafından çekilen görüntüleri servis edildi. Paylaşılan video görüntülerinin başında, şebekenin ‘para evi’ diye adlandırdığı rezidans dairesinin 25 numaralı kapısı elektrikli testere ile kesilerek giriliyor. Görüntünün bir başka bölümünde ise bir şebeke üyesinin, bahisten elde edilen haksız kazancı banka ATM’sinden çektiği görülürken, diğer şüphelilerin ise para balyası dolu çanta ve valizlerin elektronik kartla giriş yapılan rezidansa taşındığı anlar yer alıyor. Bahis çetesine mensup kişilerin sırtlarında ve ellerindeki para dolu bavulları binanın asansörüne girerken elde edilen güvenlik kamera görüntüleri, suç örgütünün kontrol ettiği para trafiğinin boyutlarını da ortaya koyarken, dolaplarda ve masaların çekmecelerinde istiflenmiş para balyaları görenleri şaşkına çeviriyor.3 milyon liranın üstünde paraya ve 4 lüks otomobile el konulduOperasyonda ele geçirilen paralar ile baskında el konulan çeşitli marka ve modellerde 4 lüks otomobil, 61 cep telefonu, 50 simkart, 5 ayrı hafıza kartı, 9 tane flash bellek, 7 bilgisayar, 2 tablet, 22 bankamatik fişi ve çeşitli bankalara ait toplam 73 kart sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.Şebeke üyeleri adliyeye sevk oluyorYılda ortalama 50 milyon liranın üzerindeki para trafiğine yön veren bahis çetesi şüphelilerin, polisteki sorgularının ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderileceği bildirildi.





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