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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yasadışı bahis operasyonunda: 14 kişi tutuklandı 53 kişi serbest İzle

Yasadışı bahis operasyonunda: 14 kişi tutuklandı 53 kişi serbest İzle

ARŞİV

Adli Kontrol Kara Para Akalan Gayrimenkul Irak 

-Şahısların asayişten çıkarılması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli merkezli 15 ilde düzenlenen “Ofsayt” adlı yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 67 kişiden aralarında örgüt lideri B.S.'nin de olduğu 14'ü tutuklanırken, 53 kişi ise serbest bırakıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Örgüt Faaliyeti Kapsamında yasadışı Bahis’ oynattıkları belirlenen şahısların yakalanması için başlattığı soruşturmada Kocaeli'nin Gebze ilçesi merkezli 15 ilde düzenlenen "Ofsayt" adlı operasyonda örgüt lideri B.S.'nin de aralarında olduğu 67 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve farklı günlerde Gebze Adliyesine sevk edilen 67 kişiden aralarında örgüt lideri B.S., mali yapı ve kara para aklama işini yöneten isimlerin de olduğu 14 kişi tutuklanırken, 51’i adli kontrolle 53 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Türkiye’ye yasadışı bahis sistemini getirdiği iddia edilen şahısların, kazandıkları paralarla aldıkları gayrimenkul ve araçların da aralarında olduğu yaklaşık 109 milyon 555 bin TL değerindeki taşınmaz ve paralara ise el konuldu. (GY-
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