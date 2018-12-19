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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşadıkları acıları tiyatro ile anlattılar...Mültecilerden 5 dilde Türkiye’ye teşekkür

Yaşadıkları acıları tiyatro ile anlattılar...Mültecilerden 5 dilde Türkiye’ye teşekkür

Sergilenen müzik etkinliği ve tiyatro gösterisinden görüntüler

Hastalık Sığınmacı Mülteci Sığınma Tiyatro Oyunu 

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( ISPARTA ) - Isparta'da yaşayan mültecilerden tiyatro oyunu ISPARTA

- Isparta Sosyal Hizmet Derneği, Isparta Belediyesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinin (SDÜ) ortaklaşa düzenlediği "18 Aralık Dünya Göçmenler Günü" kapsamında Isparta’da yaşayan mülteciler, göçmenlerin yaşadığı sıkıntıları konu alan oyun sahneledi. Tiyatro oyununda duygu dolu anlar yaşandı. Mülteciler Komisyon Başkanı ve eğitici İran uyruklu Pouneh Jabbari tarafından hazırlanan ve göçmenlerin yaşadığı sıkıntıları ele alan proje çerçevesinde, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tiyatro gösterisi, şiir ve müzik dinletisi sunuldu. Etkinlikler kapsamında, yaşanan sıkıntılar dile getirilirken aynı zamanda sosyal bir çalışma gerçekleştirildi.
5 dilde Türkiye’ye teşekkür Tiyatroda, göçmenlerin ülkelerindeki savaş çileleri, sınırda yaşadığı sıkıntılar, salgın hastalıklar, yollarda karşılaştıkları sorunlar ve terör örgütleri tarafından yapılan idam ve eziyetler konu alındı. Tiyatro gösterisinde ayrıca Türkiye’nin, sınıra gelen tüm ülke vatandaşlarına misafirperver tavrı, sahip çıkması dile getirildi.
Oyunda rol alan mülteci oyuncular, 5 ayrı dilde Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti. Kendisi gibi sıkıntı çekenlere eğitim veriyor Daha önce mülteci olarak Türkiye’ye gelene kadar kendisinin de bir süre sıkıntı çektiğini, sonrasında durumun düzeltildiğini ifade eden Jabbari, Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen kişilerin sorunlarına çare olma amacıyla hareket ettiklerini ve Türk halkının misafirperver desteğiyle daha güzel proje ve çalışmalar yapmak istediklerini dile getirdi. Jabbari, yapılan eğitim ve çalışmalarda ayrıca kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
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