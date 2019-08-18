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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Yaşadığı otel odasında ölü bulundu Haberi

Yaşadığı otel odasında ölü bulundu Haberi

olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Psikoloji Olay Yeri İnceleme Psikolojik Tedavi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-cesedin tabutla çıkarılması
-sağlık ve polis ekipleri detay

( ELAZIĞ )- Elazığ'da, bir süredir otelde yaşayan 46 yaşındaki şahıs kaldığı odada ölü bulunurken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi ELAZIĞ

- Elazığ’da bir süredir otelde yaşayan 46 yaşındaki şahıs, kaldığı odada ölü bulundu. Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi İşlek Sokak'ta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir otelde yaşayan psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Mahmut T'yi (46), kat görevlisi odada hareketsiz olarak görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisle birlikte Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin arından şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

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