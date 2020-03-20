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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Yasa dışı üretilmiş 7 ton etil alkol ele geçirildi - İZMİR

Yasa dışı üretilmiş 7 ton etil alkol ele geçirildi - İZMİR

- Polis ekiplerinin depoda ve araçta arama yapması İzmir 'de yasa dışı üretilmiş 7 ton etil alkol ele geçirildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Bornova ve Konak ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı üretildiği belirtilen 7 ton etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki Ambarlar Sitesi'nde. bir depoda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış etil alkol olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, depoda ve bir minibüste, 5 litrelik plastik bidonlarda, 5 ton yasa dışı üretim etil alkol ele geçirdi.Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Ekiplerin, Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir iş yerinde yaptığı aramada da 2 ton sahte etil alkol ele geçirdi.İş yerinde bulunan bir kişi gözaltına alındı.Etil alkollere, imha edilmek üzere el kondu.

Barla 

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