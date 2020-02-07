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07 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Yasa dışı ilaç satanlara yönelik yapılan renkli reçete operasyonunda 4 tutuklama

Yasa dışı ilaç satanlara yönelik yapılan renkli reçete operasyonunda 4 tutuklama

ADLİYE DET.GÖR.

( MANİSA ) MANİSA

Çete Operasyonu Adli Kontrol Psikoloji Irak Trol 


- Turgutlu merkezli renkli reçete operasyonunda gözaltına alınan ve adliye sevk edilen 11 kişiden 4'ü tutuklandı. Diğer 7 isimden 3'ü serbest kalırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Manisa merkezli 5 ilde, "renkli reçeteli" ilaçların yasa dışı yollarla para karşılığında satışını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa, Aydın, Muğla, İzmir ve Kırklareli'de, Sağlık Bakanlığının iznine bağlı olarak psikolojik, nörolojik rahatsızlıkları bulunan hastalara uzman hekimler tarafından yazılabilen ilaçları yasa dışı yollardan sattığı öne sürülen 11 kişi hakim karşısına çıktı. Mahkemede doktor H.B., Ş.B., eczacı E.K. ile B.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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