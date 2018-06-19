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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Yasa dışı göçle mücadele - 51 yabancı uyruklu yakalandı - İZMİR

Yasa dışı göçle mücadele - 51 yabancı uyruklu yakalandı - İZMİR

- Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik botu durdurması - Yabancı uyrukluların kıyıya getirilmesiEge Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele - İzmir 'in Dikili ilçesi açıklarında 51 yabancı uyruklu yakalandıİZMİR (AA) - İzmir 'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan yabancı uyruklu 51 kişi yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye harekete etti.Durdurulan botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 yabancı uyruklu yakalandı.Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akalan Nani 

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