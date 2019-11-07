Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yasa dışı göç yolculuğu Ankara'da son buldu Haberi

Yasa dışı göç yolculuğu Ankara'da son buldu Haberi

- Yakalanan göçmenler - Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 97 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen 4 şüpheli, Ankara 'da yakalandıANKARA (AA) - Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 97 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık eden 4 şüpheli yakalandı.Aralarında Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu bir grubun yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Van'dan İstanbul'a gitme hazırlığında olduğu ve Ankara 'dan geçecekleri bilgisini alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri takibe aldı.Operasyon düzenleyen polis, dün Gölbaşı Kantar Uygulama Noktası'nda durumlarından şüphelenerek 4 minibüsü durdurdu.Durdurulan araçlarda, 97 düzensiz göçmen ve kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen sürücüler V.K, İ.B, S.K. ve A,Ö. yakalandı."Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan sürücüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis İran Kaçak Akalan Kaçak Geçiş 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı