Yasa dışı bahis oyununa 4 tutuklama Haberi



- Malatya’da, yurt dışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4’ü tutuklandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasa dışı bahis, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçuna yönelik projeli çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, yurt dışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik, Malatya’da 8 adreste yapılan eş zamanlı operasyon ile 8 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 4' şüpheli itirafçı konumunda ifade vermeleri nedeniyle serbest bırakılırken, diğer 4 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi



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