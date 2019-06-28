Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı - MERSİN

Yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı - MERSİN

- Zanlıların emniyetten çıkarılışı Mersin 'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltıMERSİN (AA) - Mersin 'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki 4 adrese operasyon düzenledi.
İlçe emniyet müdürlüklerinden ekiplerin de destek verdiği operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.İş yerlerindeki aramalarda 32'si gümrük kaçağı 37 cep telefonu, 3 harici bellek ve çok sayıda kulaklık bulundu.Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Bellek Cep Telefonu Ellek Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı