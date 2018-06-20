Yasa dışı bahis operasyonları - İSTANBUL

- Operasyondan detaylar - Ele geçirilenlerden detaylar İstanbul 'da yasa dışı bahis operasyonları - Yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 97 kişiden 85'i tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen 6 operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 97 kişiden 85'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütlerine yönelik şubat ayından bu yana düzenlediği 6 farklı operasyonda, 2'si müzisyen 97 kişiyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, 740 bin 537 lira, 135 cep telefonu, 195 SİM kart, 36 hafıza kartı, 20 dizüstü bilgisayar ve hard disk, 2 ruhsatsız tabanca, 1 para sayma makinesi ile başka kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda banka kartları ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 85'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, günlük 5 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi.